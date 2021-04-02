«أوقاف أسوان» تفتتح مسجد السلام بكوم أمبو (صور)

افتتح العميد أيمن رضا، السكرتير المساعد لمحافظة أسوان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجد دار السلام بقدية المنشية بمركز كوم أمبو التابع للمحافظة.والقي الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بمسجد السلام بالمنشية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، تحت عنوان '' مفهوم التنمية الشامله''.بينما افتتحت قيادة مديرية الأوقاف بأسوان، عدد 6 مساجد أخرون على مستوى المحافظة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لأعمار بيوت الله سبحانه وتعالي.وتنقسم افتتاحات المساجد اليوم على مستوى محافظة أسوان التالي: 3 مساجد سيتم افتتاحها بعد إجراء عمليات الإحلال والتجديد لها، و4 أخرون بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.وتأتي افتتاحات الـ7 مساجد بمحافظة أسوان ضمن افتتاح 77 مسجدًا بعد عمليات الإحلال والتجديد، و15 مسجد أخر بعد صيانتهم وترميمهم وأعادة تأهيلهم بمحافظات الجمهورية.