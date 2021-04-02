«الكينج منير» يكشف لـ«الدستور» كواليس مشاركته في احتفالية «موكب المومياوات»

يشارك النجم الكبير محمد منير، غدًا السبت، في احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط وذلك بتقديمه أغنية «أنا مصر».وأعرب منير في تصريحات لـ«الدستور» عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وقال إنَّه فخور بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي والذي يعتبر فخرًا لأي فنان، مشيرًا إلى أنَّ اختياره بالتحديد أسعده كثيرًا.وأضاف أنَّ احتفالية موكب نقل المومياوات هي إضافة جديدة لتاريخ مصر العريق وتعد ترويجًا مهمًا للسياحية المصرية في هذا التوقيت الصعب، متمنيًا أن تنال أغنية «أنا مصر»، الذي سيقدمها خلال الاحتفالية إعجاب الشعب المصري قائلًا: «إنَّ شاء الله نقدِّم حاجة مشرفة لمصر والمصريين».وتابع: «يا رب يبعد عننا الحوادث السيئة مثل حادث قطار سوهاج، متمنيًا من الله أن يرحم جميع ضحايا الحادث، وكذلك حادث السفينة الجانحة في قناة السويس»، مختتمًا حديثه «يا رب يبعد عن مصر أي مصائب ودايمًا نسمع أخبار حلوة».