حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته 150 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار مصطفى عبد الغفار وكيل النائب العام برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة حبس عنصر اجرامى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطه وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من عنصر إجرامى، بحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش قبل تروجها بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.ترجع الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد برصد عنصر اجرامى،مقيم بمحافظة الشرقية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول" وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "1،050،000"واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا.تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة تم حبس المتهم.