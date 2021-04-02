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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ضبط 5 أطنان سكر تمويني فاسد بمخزن قبل توزيعها في رمضان بالقليوبية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:44 م
سكر تمويني فاسد
سكر تمويني فاسد
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة من ضبط مخزن تابع لإحدى شركات الجملة به 5 أطنان سكر تموينى فاسد وغير صالح للاستخام الآدمى، قبل إعادة طرحها في رمضان، وضبط 3 منشأت صناعية مخالفة للبيئة و32 سيارة تتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مديرية ومباحث تموين القليوبية أسفرت عن ضبط 5 أطنان سكر تمويني معبأة داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة مستغلا حلول شهر رمضان.

وضبط 3 منشآت صناعية لعدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين، والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، وتخزين غير آمن للمواد والمخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

كما تم ضبط 32 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

كما ضبطت مديرية أمن القليوبية، مخزن به كتب دراسيه غير مصرح بطبعها وتداولها فى احد المخازن فى مدينة قليوب بلغت نحو 62 ألف كتاب دراسى، وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى يفيد ضبط مخزن به كتب دراسية غير مصرح بتداولها أو طبعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتم مداهمة المخزن بمدينة قليوب، وتم العثور على 62 ألف نسخة "كتاب دراسى"جميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية.

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