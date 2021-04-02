«أوقاف قنا» تفتتح مسجد «الإمام الشعراوي»

شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد «الإمام الشعراوي» بنجع العرب التابع لقرية أبو مناع غرب بنطاق مركز دشنا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 2 مليون جنيه، كما دشنت مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، عدة حملات مكثفة لمراقبة وتقييم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة قواعد التباعد الصحي والاجتماعي.وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، وكذلك الدعوة إلى صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.وأضاف الداودي أن مديرية الأوقاف بقنا شهدت إحلال وتجديد 61 مسجدا بمختلف مراكز المحافظة، منذ بداية عام 2021 وحتى الآن بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه.يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية مؤكدًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات وخاصة إنشاء وافتتاح المساجد.