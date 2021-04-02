1400 عضو يسجلون بـ«انتخابات الصحفيين».. ومد التسجيل حتى الثانية ظهرا

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، مد فترة التسجيل في كشوفات الجمعية العمومية حتى الساعة الثانية ظهرًا.وقال "ميري" إنَّ عدد المسجلين في كشوف الجمعية العمومية وصل إلى 1400 عضو منذ فتح باب التسجيل حتى الآن.وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 25%+1.كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.وينافس في انتخابات التجديد النصفي 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس.وكان خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلن إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.