«الزراعة» تعقد دورة تدريبية حول تفريخ الأسماك في المياه العذبة

يعقد المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان "تفريغ أسماك المياه العذبة" وذللك في الفترة من ٤- ٨ ابريل ٢٠٢١ بمقر المعمل قرية بالعباسة الكبرى مركزية أبو حماد بمحافظة الشرقية.وقالت دكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل إن انعقاد الدورة يأتي تزامنا مع بداية موسم تفريخ الأسماك بالمياه العذبة.