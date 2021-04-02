مد نصف ساعة أخيرة لعدم اكتمال النصاب بانتخابات النصفى لنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين عن مد فترة التسجيل نصف ساعة، مرة أخرى، لتنتهي في تمام الثانية، لعدم اكتمال النصاب وهو المد الأخير، خاصة أنه وصل عدد المسجلين ١٤٠٠ ولا بد من تسجيل ١٠٠٠ آخرين لاكتمال النصاب.وبدأ، صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.وحرص كل الوافدين على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.ومن المقرر أن يستمر تسجيل الأعضاء حتى الثانية عشرة ظهرا ثم يتم المد ساعة بعد ساعة لحين اكتمال النصاب، ثم تعقد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال ثم تبدأ عملية التصويت.