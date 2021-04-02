إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال برام الله

أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة باستمرار إغلاق المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله لليوم الـ 19 على التوالي، وإحياء لذكرى يوم الأرض.وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن أهالي القرية انطلقوا بمسيرة سلمية نحو مدخل القرية الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص "المطاطي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، إضافة لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يغلق فيها الاحتلال مدخل القرية هذا العام، مشيرًا الى أن المدخل يؤدي لمناطق شمال وجنوب الضفة، ومع إغلاقه يضطر الفلسطينيون إلى البحث عن طرق بديلة طويلة وصعبة للوصول إلى تلك المناطق.