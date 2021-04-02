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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طالع.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم.. اعرف تفاصيل عودة المطارات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:43 م
الطيران بين مصر والسعودية
الطيران بين مصر والسعودية
الدستور
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مازالت عمليات البحث مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي ومحرك الأشهر عالميًا جوجل حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، وذلك للراغبين في السفر من وإلى السعودية، يأتي ذلك بعد تأجيل السعودية فتح الطيران بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وظهور السلالة الجديدة المتحورة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انتهاء حظر حركة الطيران السعودي واشتراطات الحج والعمرة الجديدة.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم

وكشفت السلطات داخل المملكة العربية السعودية، إنه تم تأجيل استئناف حركة الطيران السعودي إلى 17 مايو المقبل والذي كان من المقرر فتحه في 31 مارس الجاري، وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 ملايين مواطن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية وتفشي في باقي دول العالم.

وبعد دخول السعودية في المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد قررت، حظر الطيران السعودية منها وإليها وذلك لمحاولة إنحسار تفشي المرض بين المواطنين سواء المقيمين في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي السعودية.

ماهي ضوابط فتح حركة الطيران الدولي السعودي المصري 2021

كما حددت المملكة العربية السعودية، عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية والتي يتوجب على المواطنين الراغبين في دخول الأراضي السعودية تطبيقها، وهي الاجراءات الخاصة بالكشف عن الاصابة فيروس كورونا المستجد من عدمه، على أن يتم إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

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كما تضمنت أيضاَ الإجراءات الوقائية والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للمسافرين،على التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن"، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.

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