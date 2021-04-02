طالع.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية اليوم.. اعرف تفاصيل عودة المطارات

ماهي ضوابط فتح حركة الطيران الدولي السعودي المصري 2021

كما تضمنت أيضاَ الإجراءات الوقائية والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية للمسافرين،على التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن"، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.

وكشفت السلطات داخل المملكة العربية السعودية، إنه تم تأجيل استئناف حركة الطيران السعودي إلى 17 مايو المقبل والذي كان من المقرر فتحه في 31 مارس الجاري، وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 ملايين مواطن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية وتفشي في باقي دول العالم.وبعد دخول السعودية في المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد قررت، حظر الطيران السعودية منها وإليها وذلك لمحاولة إنحسار تفشي المرض بين المواطنين سواء المقيمين في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي السعودية.كما حددت المملكة العربية السعودية، عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية والتي يتوجب على المواطنين الراغبين في دخول الأراضي السعودية تطبيقها، وهي الاجراءات الخاصة بالكشف عن الاصابة فيروس كورونا المستجد من عدمه، على أن يتم إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".اقرأ أيضاً..