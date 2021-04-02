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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ندوة لرابطة مستخدمي المياه حول الرى الحديث في الفيوم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري، بتنفيذ خطة التوسع فى الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات والمحاضرات للتعريف بأهمية الرى الحديث وتفعيل بروتوكولات التعاون مع البنوك والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وكذلك إعادة تأهيل الترع والمصارف على مستوى محافظات الجمهورية.

وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادي بالفيوم، ندوة للتعريف بطرق الرى الحديث لروابط مستخدمى المياه بهندسة ري سيلا، للتوعية بأهميه التحول الى نظم الرى الحديث وربطه بمشروعات تأهيل الترع علي مستوي المحافظات، كما استهدفت الندوة أيضًا عرض لأهم المشكلات التي تواجه الروابط وحسم تلك النزاعات والمشكلات، والتأكيد على ترشيد المياه نتيجة زيادة الإستخدامات وثبات الحصة المائية،  بجانب التعريف بأهمية المحافظة عليها من التلوث، وذلك من خلال التواصل الجيد معهم، تحت إشراف المهندس محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي.

من جانبه قال المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري لـ"الدستور"، إن المشروعات تستهدف تطوير أساليب الري إلى حديثة بدلا من الطرق التقليدية مثل الغمر، فى عدة محافظات منها الفيوم، وذلك من خلال إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي وتعزيز مفاهيم المزارعين وتفعيل روابط المستخدمين.

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