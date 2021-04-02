أمن القاهرة يكشف تفاصيل خناقة «الجيرة» فى مصر القديمة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بمنطقة مصر القديمة خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.ووأشارت إلى أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح.وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المصاب، وكلٍ من شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المجنى عليه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام (2 سلاح أبيض) كانا بحوزتهما محدثين إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.