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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات السياحية الرومانية اليوم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي عن وصول أولى الرحلات السياحية الرومانية إلى مطار الأقصر الدولي بداية من اليوم الجمعة، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أنَّ السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، تلقت إخطارا بوصول أولى الرحلات السياحية الرومانية القادمة من مدينة بوخارست، حيث من المقرر أن يتم تسيير رحلة أسبوعيا بين مطاري الأقصر وبوخارست بداية من الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي استعدت لاستقبال الطائرة الرومانية، حيث سيتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على ركاب الرحلة وطاقم الطائرة، كما سيتم استقبال الطائرة برش المياه فور هبوطها إلى أرض المطار، كما هو متبع مع وصول أولى الرحلات الجوية.

وتابعت المصادر أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي تولي اهتمامًا كبيرًا بالرحلات السياحية الداخلية والدولية.

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