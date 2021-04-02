خبير اقتصادي: مدينة الدواء وسيلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الخبير الأقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مرز العاصمة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، إن مدينة الدواء المصرية تطور في استراتيجية الدولة المصرية لتأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع العامة، مؤكدا أن الدواء ليس سلعة فقط لكنه أهم قطاع إنتاجي في البلاد خاصة في ظل هذه الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا.وأوضح «الشافعي» لـ«الدستور » أن المدينة الجديدة ستكون بمثابة وسيلة هامة لجذب الاستثمارات في القطاع الدوائي الذي يبلغ حجم استثماراته قرابة 120 مليار جنيه، وتجميع هذه الصناعة في مدينة واحدة يعتبر وسيلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية.وكشف رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن قد يكون للمدينة تأثير مباشر على منظومة تصدير الدواء للخارج والصادرات المصرية لهذه القطاع ضعيفة لا تتناسب من الإمكانيات الصناعيه الهائلة القطاع الخاص المصري وكذلك الحكومي.نوه الشافعي، إلى أن الأزمة التي مرت بها البلاد قبل سنوات بشأن احتكار بعض الشركات إنتاج ادوية معينة جعل الدولة المصرية تضع هذه الأزمة في نصب أعينها وحلها من جذورها وتدشين مدينة تواجهة اي تصرفات احتكارية مستقبلية أو اي محاولات للتلاعب في أسعار الدواء.