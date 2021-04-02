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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا.. بريطانيا تحظر استقبال الزائرين من 4 دول

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إدراج كينيا وباكستان والفلبين وبنجلاديش ضمن "القائمة الحمراء"، وذلك بعد وجود تخوفات من إصابة الوافدين من تلك الدول بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المكتشفة في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن القرار يعني أنه سيتم منع دخول أي مسافر غادر من الدول المدرجة أو مر بها خلال الـ10 أيام الماضية، مضيفة أنه سيتم تفعيل القرار بدءًا من صباح يوم الجمعة الموافق 9 أبريل.

وأشارت الشبكة إلى أن المواطنين البريطانيين والإيرلنديين والمقيمين بالمملكة المتحدة العائدين من تلك الدول سيحق لهم دخول البلاد، إلا أنه سيتم استقبالهم من بوابة دخول مخصصة، كما سيقومون بدفع مبالغ مالية للإقامة في فندق خصصته الحكومة للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

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