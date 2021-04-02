ما حكم الاحتفال بيوم اليتيم في أول جمعة من إبريل؟

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "ما حكم الاحتفال بيوم اليتيم في أول جمعة من شهر إبريل؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:عني الإسلام باليتيم عناية فائقة، واهتم به اهتمامًا بالغًا، وأولاه رعاية خاصة؛ وذلك على مدار العام كله، وليس في يومٍ واحدٍ فقط، ولكن لا مانع شرعًا من تخصيص يوم لليتيم للاحتفال والاحتفاء به، وإشعاره بأن المجتمع كله بجواره يشعر به، ويشمله برعايته وعنايته ويعوضه عن فقده لأبيه.هذا الاحتفال بيوم اليتيم ليس ببدعة كما يدعي البعض؛ لأنه يمكن أن يندرج تحت أصل شرعي وهي النصوص الآمرة بالإحسان إليه، والعطف عليه منها: قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) (البقرة: 220)، وقوله: (وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى) (البقرة 177)، وقوله: (فأما اليتيم فلا تقهر) (الضحى9).ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم:- (أنا وكافِل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا)، رواه البخاري.وإن حيل بيننا وبين الاحتفال باليتامى في يومهم؛ نظرًا لما تمر به البلاد هذا العام من وباء كورونا، التزامًا لما تقرره الدولة من منع التجمعات لحماية الناس من هذا الوباء، فهذا لا يمنع من التواصل معهم، والسؤال عنهم، ومساعدتهم ماليًا ومعنويًا.