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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعقد ورشة عمل لمناقشة استراتيجيات مكافحة «دودة الحشد» الأحد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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ينظم معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، ورشة عمل دولية افتراضية تحت عنوان "استراتيجيات مكافحة دودة الحشد الخريفية" خلال الفترة من 5-4 ابريل 2021م.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات بأن الورشة تأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك لتبادل الخبرات الدولية للوقوف على أحدث ما توصل إليه العلماء في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية والتعرف على الحلول المختلفة من منظور البحث العلمي وما يتناسب مع البيئة المصرية لمجابهة خطر تلك الآفة في المستقبل المنظور والتى تعتبر من أكثر الآفات ضررا على النباتات بسبب قدراتها الكبيرة على الهجرة وقدرتها التكاثرية العالية الانتشار على مدى عوائلي واسع مما يمثل خطرا على المحاصيل الغذائية الأساسية مثل الذرة والأرز والقمح والقطن ومحاصيل الخضر وغيرها.

لذلك كان لابد من طرح تلك المشكلة للنقاش علي أرفع المستويات العلمية العالمية بمشاركة الدول الأجنبية التي خاضت تلك المشاكل للسيطرة علي تلك الآفة والتعرف على الإستراتيجيات العلمية التطبيقية الممكنة لمكافحتها وأيضا لإثراء فكر الباحثين بإطلاعهم علي الأطروحات العلمية الجديدة، خاصة وأن المعهد أخذ علي عاتقه هذه الأزمة وقبل بدايتها حيث دق جرس الإنذار قبل دخول هذه الآفة الخطيرة إلى البلاد بأكثر من عام ونصف وتم وضع خطط المواجهة لها.

ويدعو المعهد كافة العلماء والباحثين من مختلف الجامعات من كليات الزراعة والعلوم والمعاهد والمراكز البحثية لإثراء الورشة وفتح باب النقاش في تلك الجلسات العلمية الدولية الموسعة لتحقيق أقصى استفادة علمية للحضور والخروج بحلول عملية تطبيقية ناتجة من خبرات العلماء بالداخل والخارج.

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