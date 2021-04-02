تامر حسني ينعي والد زوجته: وفاة الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه

نعى الفنان تامر حسني، والد زوجته بسمة بوسيل، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه، بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها، أنعم عليه ربنا بيهم، وأنعم عليه أيضًا بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة".وتابع: "وفي هذا الشهر الكريم أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون".