موعد تحرك موكب المومياوات.. وتفاصيل الحدث العالمي 3-4-2021

موعد تحرك موكب المومياوات 2021

أكدت وزارة الداخلية المصرية الانتهاء من خطة تأمين نقل المومياوات الملكية مساء غدا السبت 3 أبريل حيث يتم إغلاق عدد من المحاور المرورية الهامة أمام حركة مرور السيارات والأفراد من الساعة 6 مساءا وحتى 8.30 دقيقة مساء يوم السبت حيث يبدأ الموكب الملكي لنقل 22 مومياء ملكية على رأسهم الملك رمسيس الثاني داخل السيارات الزجاجية المصنعة خصيصا لنقل القطع الأثرية وفقا للمعايير الدولية للأمان، من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري مرورا بميدان التحرير وكورنيش النيل حتى يصل إلى منطقة الفسطاط للعرض بالمتحف القومي للحضارات.

تعرف على أبرز ملوك الفراعنة المنقولين إلى الفسطاط 2021

وفقا لإعلان وزارة السياحة والآثار المصرية فإنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية لـ 18 ملك و 4 مليكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط وهم الملكة حتشبسوت ونفرتيتي و تي وسيتي و ميريت آمون بالإضافة إلى الملك رمسيس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع و الملك سقنن رع والملك أمنحوتب الأول والثاني والثالث و الملك سقنن رع والملك سيتي الأول والثاني والملك تحتمس الأول والثاني والثالث والرابع والملك سبتاح و الملك مرنبتاح والذين ينتمون إلى الأسر الـ 17 و 18 و 19 و 20





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معلومات عن الموكب الملكي من التحرير إلى الفسطاط

أصبح موعد تحرك موكب المومياوات هو قبلة الراغبين في متابعة الرحلة الملكية لنقل 22 مومياء ملكية عبر سيارات زجاجية على الطراز الفرعوني مصنعة خصيصا لهذا الحدث العالمي يحيط به موكب من الفنانين المشاركين في الحدث أبرزهم الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري والفنانة يسرا والفنانة سوسن بدر والفنانة منى زكي والفنان حسين فهمي يرتدون الزي الفرعوني عبر محفات فرعونية لنقل الأجواء الاحتفالية خلال القنوات الفضائية الناقلة للحدث والتي تفوق الـ 400 قناة ووكالة أنباء عالمية.





يدير الكثير من المواطنين بمختلف دول العالم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالذي يحتل أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني خلال الفترة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية نقل المومياوات الملكية، وأبرز الملوك المنقولين من المتحف المصري إلى متحف الحضارات وأسعار تذاكر دخول المتحف عقب عرض القطع المنقولة.