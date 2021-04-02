5467 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بلجيكا إلى 887 ألفا و920 إصابة.وذكرت السلطات البلجيكية، في بيان أوردته وكالة آكي الإيطالية، أنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23 ألفا و45 حالة.