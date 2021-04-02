الأحد.. جامعة سوهاج تبدأ فعاليات المؤتمر الدولى الرابع للكيمياء التطبيقية

ينظم قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة سوهاج، المؤتمر الدولى الرابع للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، تحت شعار "الإتجاهات الجديدة في الكيمياء التطبيقية"، والذي تقام فعالياته بمدينة الغردقة في الفترة من ٣ حتى ٦ من أبريل الجاري، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن المؤتمر ينظم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالإشتراك مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، والتي يمثلها الدكتور أحمد عبدالله السماحى رئيس الجمعية.وأوضح عزيز أن المؤتمر يهدف إلي عرض الأبحاث الحديثة في مجالات الكيمياء التطبيقية، الصناعة، الأدوية، الزراعة، التعليم، والصناعات المختلفة، لافتًا أنه على مدار ٣ أيام متواصلة وسيتناول المؤتمر ٨ محاور هامة تدور حول موضوعات كيمياء الحفر والبترول، التعليم، والتخصصات المتعددة فى الكيمياء، كيمياء الأغذية والزراعة، كيمياء المعادن والجيوكيمياء، وأيضًا كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء، كيمياء الأدوية، علوم المواد والنانو تكنولوجي، وأخيرًا مواد الطاقة المتجددة.وأشار الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يعقد للعام الرابع على التوالي، حيث نجح في استقطاب الكوادر الأكاديمية والعلمية البحثية المميزة، لمناقشة الجديد من الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وتطبيقاتها، والتي من شأنها دعم البحث العلمي في مصر وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية الخارجية، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض الأبحاث المختلفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.وقال الدكتور أحمد محمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومقرر عام المؤتمر، إنه سوف يشارك فى فعاليات المؤتمر ١٥٠ من العلماء والأساتذة والباحثين فى مجال الكيمياء بمختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة دولتي اسبانيا وجورجيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض ١٠٠ بحث علمى وملصق وبعض من المحاضرات العامة.والجدير بالذكر أن المؤتمر سيقام بفندق هاواي سيزر اكوابارك بمدينة الغردقة.