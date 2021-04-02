تدمير 4 أوكار ومقتل إرهابيين بضربات جوية للتحالف الدولي في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة، تدمير أربعة أوكار ومقتل إرهابيين اثنين بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية نينا " إن طيران التحالف الدولي شن غارة جوية على وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير كهفين ومقتل اثنين من الإرهابيين".وأضاف البيان، أن طيران التحالف الدولي شن غارة اخرى في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".