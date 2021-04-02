بعد كشفه عن شكل الشخصية.. تعرف على دور منذر رياحنة في «موسى»

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة عن شكل شخصيته في أحداث مسلسله الرمضاني الجديد "موسى"، والذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك.وظهر منذر بملامح صعيدية حادة، حيث يجسد شخصية "نوفل" وهو دو مختلف يقوم من خلالها بالوقوف بجانب محمد رمضان في إطار من الأكشن والدراما الاجتماعية.مسلسل "موسى" يشارك في بطولته عبير صبري، رياض الخولي، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من اخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن.