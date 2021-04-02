1116 حالة إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليلبغ إجمالي الإصابات في البلاد 194 ألفًا و852 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 864 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 174 ألفًا و545 متعافيًا.وحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و552 وفاة، بينهم 904 أشخاص توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.