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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:16 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (7) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات)، وفى مجال تهريب النقد تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1611) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (269) حكم قضائى متنوع، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (1) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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