دخول سفينتان صينيتان المياه الإقليمية قبالة جزر «سينكاكو»

حذر خفر السواحل الياباني اليوم الجمعة سفينتين صينيتين دخلتا المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو" ببحر الصين الشرقي، مطالبا إياها بمغادرة المياه اليابانية فورياوقال مسؤولو خفر السواحل حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن السفينتين دخلتا المياه اليابانية قبالة جزيرة ميناميكوجيما في حوالي الساعة (11:30) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي واقتربتا من قارب صيد ياباني، مشيرين إلى أن سفن الدورية اليابانية تضمن سلامة القارب.وأضاف المسؤولون أن السفينتين كانتا ضمن 4 سفن صينية شوهدت في وقت سابق تبحر في المنطقة المتاخمة التي تقع خارج المياه الإقليمية اليابانية.وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن هذه هي المرة الـ12 التي تدخل فيها سفنا صينية إلى المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو" خلال هذا العام.يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر التي تطالب الصين وتايوان بأحقيتها بها، حيث تؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان من حيث التاريخ والقانون الدولي وتقول إنه لا توجد قضية سيادة يتعين حلها.