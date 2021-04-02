بولندا توزع 6 ملايين و462 ألفًا و769 جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، أنه تم توزيع 6 ملايين و462 ألفا و769 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.وقالت الوزارة حسبما ذكر راديو "بولندا" إنه من بين إجمالى عدد الجرعات تم توزيع 185 ألفًا و49 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 4 ملايين جرعة أولى فيما تلقى أكثر من مليوني شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل.