ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطري، من ضبط عدد 7 قضايا محلات جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 74 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط (عدد 2 "شركة ومصنع مرخص" - عدد 3 " شركة ومصنع بدون ترخيص "بنطاق مديرية أمن الشرقية)، بمضبوطات بلغت (17٫218 طن مواد غذائية – 1750 قطعة شوكولاتة سائلة مجهولة المصدر وبدون بيانات وتسجيل علامة تجارية، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديرية أمن الشرقية.ونجحت الجهود في مجال الصحة العامة في ضبط عدد مصنع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت (2٫100 طن + 10541 عبوة منظفات بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون تسجيل علامة تجارية) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس، بنطاق مديرية أمن الشرقية، وفي مجال التفتيش البيئي تم ضبط عدد (2) منشأة صناعية(عدم وجود "سجل الحالة البيئية، سجل المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة – تخزين غير آمن للمواد والمخلفات الخطرة، بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.وأسفرت الجهود في مجال مكافحة إلقاء المخلفات عن ضبط عدد (5) قضية (إلقاء مخلفات بالطريق العام) بالمخالفة لقانون حماية البيئة..بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (32) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة نطاق مديرية أمن القليوبية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (20) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.وأثمرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط عدد (4) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية، وضبط عدد (10) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.