غدًا.. مطران اللاتين بالقدس يترأس ليلة عيد القيامة وفقًا للتقويم الغربي

تحتفل طائفة الكاثوليك بالعالم، الأحد 4 أبريل الجاري، بعيد القيامة المجيد، وذلك وفقا للتقويم الغربي إذ تصلى الكنائس الكاثوليكية وكنائس الروم واللاتين والكلدان قداسات العيد ليلة غدًا السبت.فيترأس البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القيامة المجيد بالقدس.وقال أديب جودة أمين مفتاح كنيسة القيامة المجيد، في تصريح خاص لـ«الدستور»، سيتم الاحتفال بسبت النور لطائفة الكاثوليك والكنيسة مفتوحة للعامة من أجل الاحتفال وأيضا يوم الأحد.وتابع: نتمنى أيضا أن يتم الاحتفال مع جميع المؤمنين في عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الأرثوذكسية أيضا دون عرقلة، مُضيفًا: أنه اقتصر الاحتفال بخميس العهد على المسيحيين في المنطقة، كما احتفلنا بالسابق لكن ليس هناك حجيج من خارج الدولة.