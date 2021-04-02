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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نضال الشافعي يكشف أسباب موافقته على «في يوم وليلة»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:12 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
محمد مجدي
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عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الافعال التي يحققها مسلسله الجديد "في يوم وليلة"،والذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد رزق، ويعرض تلفزيونيًا هذه الأيام.

وعن أسباب اشتراك الشافعي بأحداث العمل تحدث لـ"الدستور"، قائلًا: "أنا من هواة الالتقاء بالأصدقاء وزملاء الدراسة والبدايات، فأنا كنت محظوظ بمقابلة الفنان أحمد زاهر في فيلم (زنزانة 7) وأحدثنا حالة نجاح جيدة، وبعدها مباشرة جاءني مسلسل "في يوم وليلة" مع أحمد رزق فوافقت على الفور".

وتابع: "بعد موافقتي على العمل تحدثنا كثيرًا قبل انطلاق تصويره، وكانت خطوة إيجابية للغاية، خاصة بعد نجاح مسلسل رزق السابق (بخط الإيد) فهو ممثل كبير ولديه شخصية مختلفة".

مسلسل "فى يوم وليلة"، يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

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