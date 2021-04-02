«الداخلية» تضبط 62 ألف كتاب دراسي «دون تصريح» بمخزن في القليوبية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 62 ألف نسخة كتاب دراسي داخل أحد المخازن بالقليوبية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 62 ألف نسخة "كتاب دراسي"، جميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية، وذلك داخل مخزن كتب - كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.