وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بمدينة العمال في المنيا

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، مسجد الصحابة، بمنطقة مدينة العمال، بحي جنوب مدينة المنيا، وأدى الحضور، شعائر صلاة الجمعة من المسجد، حيث جرى نقلها على الهواء مباشرة على التليفزيون المصري، في إطار احتفالات المحافظة، بالعيد القومي رقم 102.حضر الافتتاح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء محمود خليل مدير آمن المنيا والدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية.وتناول وزير الأوقاف في خطبته التنمية الشاملة والتي تجرى على أرض مصر، وهي التي تشمل الانسان من كل الجوانب وتشمل كذلك البنيان والعمران، فهذا المسجد كان زاوية صغيرة، فتحول لمسجد كبير وتحولت المنطقة كلها من عشوائية الى روضة محفوظ وبجوارها مدينة العمال، في اطار خطة الدولة للتنمية الشاملة لتحويل المناطق العشوائية الى مناطق آمنة وهذا جزء من التنمية الشاملة، إضافة الي مبادرة تطوير الريف المصري والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ونحن هنا في المنيا تنطلق المبادرة في 5 مراكز وحوالي 192 قرية وهذا تأكيد على التنمية الشاملة.وطالب بالسعي للحصول على الرزق وهي دعوة الله عز وجل لنا وعلينا اتقان العمل وصناعته، ووجه تحيته لكل عامل وصانع وزارع،مؤكدا أن التنمية الشاملة لابد لها من قوة تحميها، فالاقتصاد لابد له من قوة تحميه والقوة تحتاج اقتصاد قوي يحميها والعلاقة بينهما طردية، مقدما التحية لجيشنا الوطني الابي الذي يحمي ولا يبغي، وشرطتنا عيون مصر الساهرة،داعيا المولي عز وجل بحفظ بلادنا من كل مكروه أو سوء. وأوصى الحضور بالأيتام وطالب بعدم المساس بحقوقهم.وعلى هامش زيارته للمحافظة، التقي وزير الأوقاف مع الأئمة والوعاظ بديوان عام المحافظة، حيث أكد على رسالة الإسلام بالحفاظ على الوطن ونشر المفاهيم السليمة وغير المغلوطة للدين، ووسطية الإسلام بين المواطنين بالمدن والقرى والنجوع، مؤكدا على الدور الجاد للائمة والوعاظ خلال شهر رمضان المبارك.من جانبه، قال محافظ المنيا، إن مسجد الصحابة يتوسط مشروعي تطوير روضة محفوظ، ومدينة العمال، بحي جنوب مدينة المنيا، والتي كانتا مدرجتين ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة من الدرجة الثانية من حيث الخطورة، حيث تم التعاون بين المحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ضمن خطة تطوير منطقة مدينة العمال غير الآمنة، والتي بلغت تكلفة تطويرها حوالي 77 مليون جنيه.أشار المحافظ، أن المسجد يعد أحد إنجازات مشروع تطوير منطقة مدينة العمال حيث تم إدراج إعادة بناء مسجد الصحابة القديم، الواقع داخل منطقة التطوير وكانت مساحته لا تتجاوز 200م2، حيث تمت ازالته وإعادة انشاءه بتكلفة بلغت 5،4 مليون جنيهًا، على مساحة 400م2، ومكون من ثلاثة أدوار، ويشمل (صحن المسجد، ودورات للمياه، وميضأة، وغرف إدارية وخدمات، وقاعة مناسبات، ومكتبة).كما افتتح وزير الأوقاف خلال جولته بمحافظة المنيا مسجد آل عياد (بقرية نجع على حسن، بقرية نزلة أسمنت)، بمركز ابوقرقاص.