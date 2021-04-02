ضبط أكثر من 11 ألف شخص بسبب «الكمامة»

نجحت الأجهزة الأمني، في ضبط 11726 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11643 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 83 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرر 591 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 166 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1196 شيشة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.