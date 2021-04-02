بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

قال الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري، أن غدًا بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي تستهدف تحصين 87 ألف رأس أبقار و57 ألف رأس أغنام وماعز وذلك من خلال الفرق البيطرية التي تجوب القرى والمدن موضحا إنه لأول مرة سيتم استخدام لقاح النثلنج المتخصص ضد مرض الجلد العقدي مشيرًا إلى جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.من جانبه، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.وناشد جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي موجهًا بتكثيف أعمال لجان الإرشاد البيطري لتوعية المواطنين ودعوتهم للاقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بما يعود بالنفع على المربيين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزياده انتاجيتها حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.جدير بالذكر أن مرض الجلد العقدي فيروس يشبه في تركيبته الجينية جدري الأغنام والماعز ويصيب مرض الجلد العقدي الأبقار وينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة ومن بين أعراض مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية والتهاب في ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب ونقص شديد في إدرار اللبن وظهور عقد جلدية في منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع وتنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدي بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر في الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.‪ ‬