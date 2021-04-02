11660 إصابة و117 وفاة جديدة بكورونا فى إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، تسجيل 11660 إصابة و117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، خلال الـ24ساعة الأخيرة.وقالت سادات لاري، اليوم الجمعة، في تصريحها الصحفي اليومي إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 11660 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و908 آلاف و973 إصابة، منها 4005 حالات حرجة تخضع للعلاج داخل وحدات العناية المركزة، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.