«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور

عن مؤسسة "شمس للنشر والإعلام"؛ صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "تجديد الإسلام وأصوله" للكاتب الباحث ياسـر أنـور.وبحسب الناشر: الكتاب يقدِّم محاولة جريئة؛ وربما غير مسبوقة؛ لإعادة النظر في القواعد الأصولية وتفسير القرآن التي وضعها العلماء للتعامل مع النص القرآني والنبوي، وهي القواعد التي يرى المؤلف أنها كانت صالحة في وقتها لارتباطها بظروف سياسية وثقافية معينة، لكن تطبيقها الآن أصبح يمثِّل خطورة حضارية أدَّت إلى إفراز جماعات العنف والإرهاب التي تستند إلى نفس تلك القواعد الأصولية.وقد اعتبر المؤلف أن المنهج البنيوي الذي يعتمد عليه علم أصول الفقه من خلال نظرية الإمام الشافعي في الأصول والتي كان من نتيجتها (موت الفقيه) كما يقول المؤلف، هذه النظرية البنيوية قد استنفذت أغراضها، وينبغي أن يُضاف إليها بعض التعديلات حتى تكون قادرة على الاستمرار. وقدَّم المؤلف طريقة جديدة لنظرية التشريع في الإسلام في حالة الضعف والاضطهاد، وحالة التعايش مع الآخر، وحالة التمكين.وكذلك قدَّم نظريته في النسخ الذي يعتبره المؤلف دليلًا على عبقرية التشريع الإسلامي والتحولات الاجتماعية. كما تعرَّض المؤلف لتفسير القرآن بطريقة أخرى ترد الاعتبار إلى أسباب النزول وترتيب نزول السور والآيات، حتى وصل إلى تفسيرات جديدة أكثر منطقية وموضوعية من بعض التفسيرات التقليدية.وفي النهاية، فإن هذا الكتاب يلقي حجرًا في الماء الراكد، ويدعو الجميع إلى النقاش والحوار حول القضايا الشائكة والملغمة.