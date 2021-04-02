2248 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينة، أنه تم تسجيل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأضاف الكيلة أنه تم تسجيل 1709 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.