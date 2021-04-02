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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفالية للقوات المسلحة لحصول كلية الضباط الاحتياط على شهادات الأيزو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:54 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
الدستور
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نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية الأيزو «ISO» لكلية الضباط الاحتياط، التي جاءت تتويجًا لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وحصلت كلية الضباط الاحتياط على شهادة مواصفة (جودة التعليم- جودة الإدارة- سلامة الأغذية- جودة الأمن والسلامة المهنية- جودة البيئة).

وألقى مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها أن كلية الضباط الاحتياط تواصل دورها لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية متبعة كل المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية.
وحضر مراسم تسليم شهادات الاعتماد الدولية مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومدير كلية الضباط الاحتياط، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلو الجهة المانحة وممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

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