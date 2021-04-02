انتداب الطب الشرعي لحل لغز وفاة طفلة عثر عليها داخل جوال بالفيوم

قررت النيابة العامة بمركز إبشواي، اليوم الجمعة، ندب الطب الشرعي، لتحديد ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة داخل "جوال" بمحافظة الفيوم، كان قد عثر الأهالي على جثتها مساء أمس الخميس.وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من المقدم حماده الخولي نائب مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بعثور أحد أهالي عزبة واصل، على جثة طفلة تَبَلغ بغيابها منذ 15 يوم، داخل "جوال ".وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم هيثم طلبه، رئيس مباحث قسم شرطة إبشواي، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان العثورعلى الجثة.وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "جني محمود عبدالله-11 سنه"، تغيبت عن منزلها في منتصف شهر مارس الماضي، ولم تعد حتى تم العثور على جثتها.وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وعرض الجثة على مفتش الصحة لمناظرتها، لتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للمعاينة والتحفظ على الجثة فى مستشفى إبشواي المركزي.