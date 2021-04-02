رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتداب الطب الشرعي لحل لغز وفاة طفلة عثر عليها داخل جوال بالفيوم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
قررت النيابة العامة بمركز إبشواي، اليوم الجمعة، ندب الطب الشرعي، لتحديد ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة داخل "جوال" بمحافظة الفيوم، كان قد عثر الأهالي على جثتها مساء أمس الخميس.

وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من المقدم حماده الخولي نائب مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بعثور أحد أهالي عزبة واصل، على جثة طفلة تَبَلغ بغيابها منذ 15 يوم، داخل "جوال ".

وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم هيثم طلبه، رئيس مباحث قسم شرطة إبشواي، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان العثورعلى الجثة.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "جني محمود عبدالله-11 سنه"، تغيبت عن منزلها في منتصف شهر مارس الماضي، ولم تعد حتى تم العثور على جثتها.

وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وعرض الجثة على مفتش الصحة لمناظرتها، لتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للمعاينة والتحفظ على الجثة فى مستشفى إبشواي المركزي.

موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان