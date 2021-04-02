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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في اليوم العالمي للتوحد.. الأسباب وطرق العلاج

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:25 م
اليوم العالمي للتوحد
اليوم العالمي للتوحد
شيماء دهب
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يحتفل 2 إبريل باليوم العالمي للتوحد وفيه يتم التوعية بأهمية اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة بالإضافة إلى التطرق للأسباب الخاصة بالتوحد عند الأطفال وطرق العلاج.

ووفقًا لموقع health الطبي نوضح الأسباب وطرق العلاج الخاصة بالتوحد عند الأطفال.

◄ أولًا: الأسباب الخاصة بالتوحد

يُصاب الطفل بالتوحد نتيجة للعديد من الأسباب من بينها الإضطرابات الوراثية، ولادة الطفل بوزن أقل من الطبيعي، بالإضافة إلى التعرض لالتهابات فيروسية، وجود مضاعفات أثناء حمل الأم، ضمور العضلات، نقص الاكسجين خلال الولادة، وجود العامل الوراثي وإصابة أحد أفراد الأسرة بالتوحد.

◄ ثانيًا: أعراض مرض التوحد

- الابتعاد عن اللعب والرغبة باللعب بشكل منفرد
- اهتمام الطفل بالتفاصيل الصغيرة
- أداء بعض الحركات غير المفهومة
- عدم تناول الطفل لجميع الأصناف الغذائية ولجوئه لتناول أصناف معينة
- عدم استطاعة الطفل التعبير عن مشاعره تجاه الآخرين.
- عدم استجابة الطفل عند المناداة باسمه.

◄ علاج توحد للأطفال

- هناك العلاج السلوكي: من خلال برامج المهارات والسلوك وبرامج التطوير وزيادة القدرة على التواصل مع الآخرين، مما يساعد في الحد من تطور المرض.
- العلاج التربوي: حيث يشمل إدماج الطفل في مجموعات أنشطة مما يساعد في زيادة المهارات الاجتماعية.
- العلاج الأسري: يشمل التفاعل مع أفراد الأسرة مما يحفز المهارات السلوكية والاجتماعية والمهارات اليومية.

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