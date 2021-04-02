في اليوم العالمي للتوحد.. الأسباب وطرق العلاج

◄ أولًا: الأسباب الخاصة بالتوحد

◄ ثانيًا: أعراض مرض التوحد

◄ علاج توحد للأطفال

يحتفل 2 إبريل باليوم العالمي للتوحد وفيه يتم التوعية بأهمية اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة بالإضافة إلى التطرق للأسباب الخاصة بالتوحد عند الأطفال وطرق العلاج.ووفقًا لموقع health الطبي نوضح الأسباب وطرق العلاج الخاصة بالتوحد عند الأطفال.يُصاب الطفل بالتوحد نتيجة للعديد من الأسباب من بينها الإضطرابات الوراثية، ولادة الطفل بوزن أقل من الطبيعي، بالإضافة إلى التعرض لالتهابات فيروسية، وجود مضاعفات أثناء حمل الأم، ضمور العضلات، نقص الاكسجين خلال الولادة، وجود العامل الوراثي وإصابة أحد أفراد الأسرة بالتوحد.- الابتعاد عن اللعب والرغبة باللعب بشكل منفرد- اهتمام الطفل بالتفاصيل الصغيرة- أداء بعض الحركات غير المفهومة- عدم تناول الطفل لجميع الأصناف الغذائية ولجوئه لتناول أصناف معينة- عدم استطاعة الطفل التعبير عن مشاعره تجاه الآخرين.- عدم استجابة الطفل عند المناداة باسمه.- هناك العلاج السلوكي: من خلال برامج المهارات والسلوك وبرامج التطوير وزيادة القدرة على التواصل مع الآخرين، مما يساعد في الحد من تطور المرض.- العلاج التربوي: حيث يشمل إدماج الطفل في مجموعات أنشطة مما يساعد في زيادة المهارات الاجتماعية.- العلاج الأسري: يشمل التفاعل مع أفراد الأسرة مما يحفز المهارات السلوكية والاجتماعية والمهارات اليومية.