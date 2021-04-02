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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ضياء رشوان يصل إلى مقر «انتخابات الصحفيين» (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
رضوى عبدالغني_أحمد التمساح_تصوير: إسلام محمود
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وصل منذ قليل الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح على منصب النقيب، للمشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة.

وبدأ صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.

وحرص الوافدون على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.

وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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