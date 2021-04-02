«المنشآت السياحية» لاجتماع لمناقشة مشاكل مبادرات دعم القطاع
الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:50 م
رامى حسينطباعة
أكد عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حرص الغرفة التخفيف من الأزمات التى تواجه أعضائها من جراء التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقال المصرى فى بيان اليوم، إنه فى هذا الإطار فإن الغرفة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار تسعى لعقد اجتماع مع ممثلى البنوك للتعرف على مدى استفادة القطاع السياحى من مبادرات البنك المركزى، وذلك بناء على تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
ودعا رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء لسرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمشاكل التى واجهتهم خلال تقدمها للإستفادة من المبادرة لرفعها إلى وزارة السياحة لعرضها خلال الإجتماع المزمع عقده.
وطالب المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى نجحت فى الحصول على القروض موافاة الغرفة بحجمها وقواعد البيانات التى قدمتها المنشات والمطاعم السياحية لاعتماد الصرف وأسم البنك الفرع الذى تم منحه قرض المبادرة.
وناشد عادل المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى تقدمت ولم تصرف، ذكر السبب فى الرفض مع توضيح اسم البنك والفرع وإرسال هذه البيانات على إيميل الغرفة [email protected]
وقال المصرى فى بيان اليوم، إنه فى هذا الإطار فإن الغرفة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار تسعى لعقد اجتماع مع ممثلى البنوك للتعرف على مدى استفادة القطاع السياحى من مبادرات البنك المركزى، وذلك بناء على تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
ودعا رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء لسرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمشاكل التى واجهتهم خلال تقدمها للإستفادة من المبادرة لرفعها إلى وزارة السياحة لعرضها خلال الإجتماع المزمع عقده.
وطالب المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى نجحت فى الحصول على القروض موافاة الغرفة بحجمها وقواعد البيانات التى قدمتها المنشات والمطاعم السياحية لاعتماد الصرف وأسم البنك الفرع الذى تم منحه قرض المبادرة.
وناشد عادل المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى تقدمت ولم تصرف، ذكر السبب فى الرفض مع توضيح اسم البنك والفرع وإرسال هذه البيانات على إيميل الغرفة [email protected]