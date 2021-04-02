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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت السياحية» لاجتماع لمناقشة مشاكل مبادرات دعم القطاع

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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أكد عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حرص الغرفة التخفيف من الأزمات التى تواجه أعضائها من جراء التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال المصرى فى بيان اليوم، إنه فى هذا الإطار فإن الغرفة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار  تسعى لعقد اجتماع مع ممثلى البنوك للتعرف على مدى استفادة القطاع السياحى من مبادرات البنك المركزى، وذلك بناء على تكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

ودعا رئيس غرفة المنشآت والمطاعم  السياحية الأعضاء لسرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمشاكل التى واجهتهم  خلال  تقدمها للإستفادة من المبادرة لرفعها إلى وزارة السياحة لعرضها خلال الإجتماع المزمع عقده.

وطالب المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى نجحت فى الحصول على القروض موافاة الغرفة بحجمها وقواعد البيانات التى قدمتها المنشات والمطاعم السياحية لاعتماد الصرف وأسم البنك الفرع الذى تم منحه قرض المبادرة.

وناشد  عادل المصرى المنشآت والمطاعم السياحية التى تقدمت ولم تصرف، ذكر السبب فى الرفض مع توضيح اسم البنك والفرع  وإرسال هذه البيانات على إيميل الغرفة [email protected]

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