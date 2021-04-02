المترجمة السورية بثينة الإبراهيم بضيافة منصة الفن المعاصر

تحل الكاتبة والمترجمة السورية بثينة الإبراهيم٬ في السابعة من مساء الأثنين المقبل٬ بضيافة منصة الفن المعاصر "كاب"٬ في حوار يبث مباشر٬ بعنوان "سباحة بين ضفتي الكبار والناشئة"٬ يدير الحوار الكاتب الروائي إبراهيم فرغلي.ومن المقرر أن يتناول الحوار مشروعها في الترجمة٬ والاختلاف في الترجمات بين روايات الناشئة وكتب الكبار٬ والمترجمين الذين تعتبرهم أساتذة لها في مجال الترجمة وغيرها من الموضوعات.وبثينة الإبراهيم مترجمة وكاتبة سورية مقيمة في الكويت٬ صدر لها العديد من المؤلفات٬ من بينها: أشباهنا في العالم٬ أعرف صوت الساعة٬ صاحب الظل الطويل٬ عدوي اللدود٬ ليكن الرب في عون الطفلة، بيتر بان، الحيوان الحكّاء، الأخلاق في الحداثة السائلة٬ المرأة في المنزل المجاور٬ ساحر أوز العجيب٬ المساقط المائية٬ مضحك بالفارسية.. مذكرات إيرانية نشأت في أمريكا وغيرها.يشار إلى أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.