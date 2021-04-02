رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«انتخابات الصحفيين»: 750 عضوا سجلوا بالجمعية العمومية حتى 12 ظهرا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
طباعة
‎أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين مد باب التسجيل بكشوف الجمعية العمومية ساعة.

وسجل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ فتح الباب 750 عضوا منذ فتح باب الترشح وحتى 12 ظهرا.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا في حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 25%+1.

كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.

وينافس في انتخابات التجديد النصفي 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس.

وكان قد أعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بـحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.

وكانت تجرى الانتخابات والجمعيات العمومية بشكل دائم وطبقا لنص القانون بالمقر الرئيسي بوسط البلد منذ نشأتها قبل 80 عاما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»


الصور

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان

«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور

المترجمة السورية بثينة الإبراهيم بضيافة منصة الفن المعاصر

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى