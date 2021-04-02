«انتخابات الصحفيين»: 750 عضوا سجلوا بالجمعية العمومية حتى 12 ظهرا

‎أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين مد باب التسجيل بكشوف الجمعية العمومية ساعة.وسجل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ فتح الباب 750 عضوا منذ فتح باب الترشح وحتى 12 ظهرا.وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا في حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 25%+1.كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.وينافس في انتخابات التجديد النصفي 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس.وكان قد أعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بـحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.وكانت تجرى الانتخابات والجمعيات العمومية بشكل دائم وطبقا لنص القانون بالمقر الرئيسي بوسط البلد منذ نشأتها قبل 80 عاما.