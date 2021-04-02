موسكو: لقاح «سبوتنيك V» يوفر الحماية ضد سلالة كورونا الجنوب أفريقية

أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، أن لقاح "سبوتنيك ـ V" يوفر الحماية ضد سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الأبحاث لا تزال مستمرة.وقال جينتسبورج في تصريح لوكالة أنباء "تاس" اليوم الجمعة: "لقد تم اختبار هذا اللقاح ضد السلالة البريطانية حيث أظهر حماية بنسبة 100 بالمئة".وأضاف: "هناك حماية أيضا ضد سلالة جنوب إفريقيا، ونحن نواصل دراستها".يُذكر أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا ظهرت في جنوب أفريقيا في أكتوبر 2020، وهي تتميز بسرعة الانتشار وتجنب الاستجابة المناعية.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في فبراير الماضي أنه تم اكتشاف السلالة الجنوب أفريقية من فيروس "كوفيد-19" في 19 دولة أوروبية.