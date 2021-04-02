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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 5 من تجار المواد المخدرة في قبضة الأمن بـ3 محافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى»، وبالاشتراك مع مديريات أمن «مطروح –الإسكندرية- أسيوط»، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر مراكز وأقسام شرطة «الحمام – برج العرب – أول العامرية – أسيوط»، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام، بنطاق مديرية أمن مطروح، حال تواجده بدائرة القسم.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، حال تواجده بدائرة القسم، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، وضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حال تواجده بدائرة القسم.

وألقت الحملات القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة المركز، وضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال تواجدهما بدائرة المركز، وبمواجهته المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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