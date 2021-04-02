الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

نفذت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية علاجية بقرية كفر سعد البلد التابعة لمركز كفر سعد، إذ تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعملًا ووحدة للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.وأكد الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال تلك القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1849 مواطنا، حيث تم تحويل 106 حالات منها لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ9 حالات أخرى، وكذا إجراء 825 تحليلا معمليا، وأيضًا إجراء 43 أشعة والكشف بالسونار لعدد 30 حالة.كما أكد مدير المديرية استمرارتنفيذ هذه القوافل تباعًا بجميع المناطق بالمحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.