إلغاء إطلاق منطاد علمي في السويد يهدف لدرس إمكان تبريد المناخ اصطناعيًا

أعلن علماء أميركيون ومركز فضاء في لابلاند السويدية إلغاء إطلاق منطاد ضمن مشروع بحثي يتعلق بـ"الهندسة الجيولوجية" الشمسية واجه انتقادات واسعة، ويهدف إلى تبريد المناخ بشكل اصطناعي.وكان فريق من جامعة هارفارد يعتزم إطلاق هذا المنطاد المرتفع في يونيو من مركز الفضاء الصغير "إسرانج" بالقرب من كيرونا، شمال الدائرة القطبية الشمالية في السويد، في إطار مشروع "سكوبكس" (اختبار الاضطراب الخاضع للرقابة في الستراتوسفير).ويهدف المشروع إلى إجراء اختبارات في الستراتوسفير (الطبقة العليا في الغلاف الجوي)- من دون إطلاق أي مواد في البداية - تمهيدًا لعمليات إطلاق أخرى تهدف إلى اختبار تقنية التبريد الاصطناعي للغلاف الجوي على نطاق صغير جدًا، من طريق نشر كمية تجريبية (أقل من كيلوجرامين) من جزيئات المادة للحدّ من تأثير أشعة الشمس.واعتبر مؤيدو هذه التقنية المستوحاة من التأثيرات المناخية للانفجارات البركانية أنها تستحق الدراسة لتبيان مدى مساهمتها في مكافحة الاحتباس الحراري الآخذ في الخروج عن نطاق السيطرة.لكنّ المشروع - مثل الهندسة الجيولوجية بشكل عام - أثار مخاوف كبيرة لدى العلماء والمنظمات البيئية التي تعتبر أن هذه التقنية خطيرة ومن الصعب التحكم بها.ولاحظت مؤسسة الفضاء السويدية التي تدير موقع "إسرانج" أن "لا إجماع دوليًا واضحًا في شأن ملائمة هذا النوع من الأبحاث".وأضافت في بيان "بعد التشاور مع خبراء وجهات معنية سويدية، وبالاتفاق مع جامعة هارفارد، قررت المؤسسة عدم إجراء الإطلاق التجريبي المقرر للمنطاد هذا الصيف".