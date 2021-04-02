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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 40 ألف مواطن تلقوا لقاحات كورونا في العراق

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:43 م
جريدة الدستور
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أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاحات كورونا تجاوز الـ40 ألف في عموم البلاد.. مشيرة إلى أنها تعتمد على تسجيل المواطنين في الموقع الإلكتروني لغرض الحصول على لقاح كورونا أو من خلال المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية "إن الوزارة في الوقت الحالي تتبع التسجيل على الموقع الإلكتروني بالنسبة لحصول أي شخص على لقاح كورونا أو من خلال المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي للمواطن"، مبينا أن "الفرق الجوالة بالنسبة للقاح غير معتمدة في الوزارة حاليا".

وأضاف البدر أن "كوفاكس وردت حوالي 16 مليون جرعة تكفي لثمانية مليون مواطن على بواقع جرعتين للشخص الواحد"، لافتا إلى أن هناك مليوني جرعة من سينوفارم و8 ملايين من فايزر ستصل إلى العراق.

وأكد البدر أن هناك توصلا حول مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي مشيرا إلى أن دفعات اللقاح ستأتي تباعًا خلال الايام المقبلة.

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