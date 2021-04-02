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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تضيف بنجلاديش وكينيا وباكستان والفلبين إلى «القائمة الحمراء»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إضافة 4 دول جديدة فيما يسمى بـ"القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر منها إلى المملكة المتحدة اعتبارا من الجمعة المقبلة الموافق 9 أبريل.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أنه بموجب القائمة الحمراء، يُحظر دخول الأشخاص الذين كانوا في الدول الأربعة التالية: بنجلاديش وكينيا وباكستان والفلبين أو عبروا من البلدان المدرجة في القائمة الحمراء في الأيام العشرة السابقة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن القرار يستثني المواطنين البريطانيين والايرلنديين ورعايا الدول الذين لديهم حقوق إقامة، مع ضرورة عزل أنفسهم لمدة عشرة في فندق معتمد من الحكومة.

يذكر أن القائمة الكاملة للدول الخاضعة لحظر السفر الآن تشمل أنجولا والأرجنتين وبوليفيا وبوتسوانا والبرازيل وبوروندي والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والإكوادور وإسواتيني وإثيوبيا وغيانا الفرنسية وغيانا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وعمان وبنما وباراغواي وبيرو وقطر ورواندا وسيشيل والصومال وجنوب إفريقيا وسورينام وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوي.

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